Врачи и учителя Прикамья получат бесплатные земельные участки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье как врачи, так и учителя смогут бесплатно получить землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Такой проект закона приняли депутаты Заксобрания во втором чтении. Эта инициатива поддержит тех специалистов, которые приезжают работать в сельские территории.

Участки будут предоставлять однократно, на основании заявления в порядке очереди. Для их получения необходимо быть зарегистрированным по месту жительства на территории региона, проработать не менее 6 месяцев в организации в соответствующем населенном пункте и не иметь собственного жилья или земельного участка в муниципальном образовании, в котором планируется подать заявление для постановки на учет.

Предельный минимальный размер земельных участков – 0,10 га, а максимальный размер органы местного самоуправления устанавливают самостоятельно.