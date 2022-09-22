В Пермском крае 16-летняя самбистка сломала позвоночник сопернице

Драка для одной из девушек закончилась больницей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обе девушки проживают в Нытве. В тот день они отдыхали в одной компании. Как сообщает Рифей со ссылкой на краевое МВД, когда словесная перепалка переросла в драку, 16-летняя девушка несколько раз ударила соперницу. Удары бывшей самбистки оказались настолько сильными, что второй девушке потребовалась помощь медиков. С переломом поясничного отдела позвоночника ее доставили в местную больницу.

На драчунью завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как выяснилось позднее, девушка не в первый раз попадает в поле зрения полицейских. В начале сентября они с другом украли велосипед, чтобы доехать на нем до дома. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

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