Фото: Мари Краймбрери / ВКонтакте

Уже завтра, 23 сентября, на сцене ДК им. Солдатова свое музыкальное шоу представит Элвин Грей (0+). Под этим сценическим псевдонимом Радик Юльякшин выступает с 2011 года. Среди его главных хитов композиции «Черноглазая» и «Уфтанма».

«Рюмку водки на столе» 24 сентября предложит Григорий Лепс. Его сольный концерт «Григорий Лепс 60 лет» (12+) пройдет в ДК им. Солдатова. Пермская публика услышит главные хиты популярнейшего российского исполнителя. Концерт был перенесен на эту дату с 21 октября 2021 года.

Свои песни о любви 29 и 30 сентября представит российский поп-певец и композитор Александр Айвазов (12+). Известность ему принесли такие хиты, как: «Лилии», «Невеста», «Спонсор», «Амазонка» и другие. Местом концерта 29 сентября станет ДК. им. Кирова, 30 сентября – ДК им. Гагарина.

Конец сентября и начало октября хорошее настроение подарит «Дискотека 90-х» (12+) под куполом ДК «Искра». Специальным гостем эстрадной программы 30 сентября и 1 октября станет экс-солистка группы «Комбинация» Светлана Кашина. Ждем «Два кусочка колбаски» и «Подковочку»! В стоимость билета входит место за столиком и сет легких закусок.

Настоящей «бомбой» станет концерт Мари Краймбрери, который состоится 2 октября в концерт-холле «Свобода» (12+). Марина Жадан, таково настоящее имя певицы, является лауреатом и номинантом всевозможных музыкальных наград. В анонсе пермского концерта Мари стоит, что она сумела поломать все возможные стереотипы, доказав полное отсутствие понятия «формат», если ты честен с самим собой. Ждем исполнение ее главных хитов «Пряталась в ванной» и «Океан»!

Билеты на все концерты можно приобрести в сервисе «Кассы.Ру».

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