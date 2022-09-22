В Перми в школе «Траектория» прошли пожарные учения

Фото: duma-perm.ru

Искусственно созданное задымление расползлось по зданию. Сигнализация тревожно запищала, призывая учеников, педагогов и других работников школы к эвакуации. За 3,25 минуты все (400 человек, из них 372 ребенка) покинули здание, освобождая дорогу огнеборцам.

- Задымление в школе «Траектория», которое показано на видео в городских пабликах, было искусственным, - рассказали нам в краевом МЧС. - Школьникам в том числе показали пожарную технику с практической отработкой действий пожарных.

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