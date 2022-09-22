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Общество22 сентября 2022 10:37

В многоэтажках и на всех соцобъектах Перми уничтожат грызунов

В столице Прикамья стартовала осенняя дератизация
Екатерина Яганова
Фото: Дмитрий Трепезаев

Фото: Дмитрий Трепезаев

На территории города во второй раз начались мероприятия по единовременной сплошной дератизации. Обрабатываются все муниципальные объекты – детские сады, школы, Дворцы культуры, многоквартирные дома, производственные объекты. Как сообщили в администрации Перми, дератизация проводится с целью уничтожения грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Мероприятия продлятся до 15 октября.

В районных администрациях работают «горячие линии», куда жители могут сообщать о некачественной уборке контейнерной площадки, незаконных свалках и замеченных грызунах. О бездействии ТСЖ и ЖСК по вышеуказанному вопросу (с доказательствами в виде фото и видео) пермякам можно обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

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