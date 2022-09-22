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Общество22 сентября 2022 10:26

В Прикамье выявили 1 998 новых заражений ковидом

Заболевшие выявлены в 39 территориях
Дмитрий Волгарев
permkrai.ru

permkrai.ru

В Пермском крае - плюс 1 998 заражений коронавирусом. Об этом сообщает краевой оперштаб. 92 пациента госпитализировано. 635 новых заболевших - старше 60 лет.

Новые заболевшие выявлены в 39 территориях Прикамья. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 420 289. От последствий инфекции скончались 8 910 человек, пять человек умерли за минувшие сутки.

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