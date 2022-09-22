Пермский оперный театр готовит мировую премьеру балета

Фото: Пермский театр оперы и балета

21 октября в Пермском театре оперы и балета состоится первая в нынешнем сезоне премьера. Спектакль «Севагин/Самодуров/Пимонов» (12+) объединяет творчество троих балетмейстеров: Максима Севагина из московского Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Вячеслава Самодурова из Екатеринбурга и руководителя пермской балетной труппы Антона Пимонова. Каждый из хореографов готовит одноактный балет

Музыку специально по заказу театра написали композиторы Владимир Раннев из Санкт-Петербурга и Антон Светличный из Ростова-на-Дону. Также в партитуре использована музыка инструментальных концертов Антонио Вивальди.

- Задумывая этот проект, мы преследовали две основные цели, - прокомментировал Антон Пимонов. - Первая - показать срез тех процессов, которые происходят сегодня на отечественной балетной сцене. Вторая - вывести на территорию балета современных российских композиторов, которые еще ни разу не работали с академическими труппами.