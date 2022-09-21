«Работы вышли на финишную прямую»: Глава Перми Алексей Дёмкин проинспектировал возведение нового корпуса гимназии №17

В Перми завершается строительство нового корпуса гимназии №17. Глава Перми Алексей Дёмкин с рабочим выездом посетил строительную площадку, пообщался с подрядчиками и проконтролировал ход выполнения работ.

– Все ближе «новоселье» у ребят из гимназии №17, - рассказал Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале. - Проинспектировал ход строительства второго корпуса. Сейчас работы вышли на финишную прямую – завершается отделка и благоустройство территории. Наконец у школы появится долгожданные спортзал и площадка для занятий спортом на улице. Сам корпус выполнен в соответствии с современными требованиями к оснащению зданий, оно подходит для маломобильных людей – установлен специальный подъемник и лифт. В сентябре-октябре ожидается поставка мебели и оборудования для учебных классов.

Так выглядит новый корпус гимназии.

Как сообщил глава Перми, в ближайшее время начнётся подготовка пакета документов для сдачи нового корпуса гимназии к итоговой проверке. Завершить стройку и начать учебный процесс в нем планируется уже во второй четверти.

Напомним, здание нового корпуса гимназии будет состоять из двух блоков. В блоке «А» на первом этаже разместят вестибюль с гардеробом, мастерскую труда, кабинет кройки и шитья, а также кабинет кулинарии. Здесь появятся помещения медицинского блока, библиотека с читальным залом и столовая.

На втором, третьем и четвёртом этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей. Также на втором этаже оснастят кабинет робототехники и медиатеку, появятся рекреации, радиоузел и актовый зал.

На третьем этаже будет кабинет информатики. На четвёртом этаже предусмотрены кабинеты психолога и логопеда.

Новая спортзона.

В блоке «Б» построят универсальный спортивный зал и малый спортивный зал, снарядные, тренерские, раздевалки с санузлами и душевыми. Сообщение между двумя корпусами гимназии №17 будет организовано с помощью перехода, расположенного на уровне второго этажа.

НАША СПРАВКА

Администрация Перми проводит системную работу по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений. Так, в 2020 году было завершено строительство гимназии №3, в прошлом году был введен в эксплуатацию новый корпус школы №93, в этом году состоялось открытие школы «СинТез». Сейчас активно ведётся реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по улице Целинной, 15.