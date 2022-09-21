Фото: МЧС Пермского края.

Вчера, 20 сентября, около 19:00 в дежурную службу МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме на ул. Энгельса в Перми. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 60 человек, еще восьми потребовалось помощь спасателей.

«По тревожному вызову к месту происшествия прибыли подразделения в составе 27 человек личного состава и семи единиц специальной техники. По прибытии к месту пожара было установлено, что произошло оплавление электропроводов в электрощитовых в общем коридоре на четвертом и шестнадцатом этажах. Подразделениями пожарной охраны были спасены восемь человек, включая двух детей. Площадь пожара составила 1,2 квадратных метра», - сообщили подробности в МЧС Пермского края.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Всего за прошедшие сутки 20 сентября в число территорий, где зафиксировали очаги горения, вошли: 8 пожаров - в Перми; по 2 пожара - в Кунгурском и Кизеловском округах, Пермском районе; по 1 пожару - в Краснокамском, Чусовском, Губахинском и Кудымкарском округах.

По информации краевого МЧС, на произошедших пожарах жертв и травмированных нет.

Очагами 18 загораний стали: жилые дома - в Индустриальном и Дзержинском районах Перми, Губахинском и Кудымкарском округах, Пермском районе; дачный дом - в Кунгурском округе; надворные постройки - в Кунгурском округе; автомобиль - в Кизеловском округе; дачный дом - в Краснокамском округе; неэксплуатируемые строения - в Индустриальном и Дзержинском районах Перми, Чусовском округе; производственные здания - в Кизеловском округе и Мотовилихинском районе Перми; кирпичное строение - в Пермском районе.

За прошедшие сутки 20 сентября новые очаги лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрированы.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 20 сентября 2022 года на территории региона 146 профилактическими группами в составе 319 человек осуществлено 1171 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1910 человек, распространено 1369 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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