Из пермской высотки пожарные спасли детей и взрослых

Из-за скачков напряжения может произойти немало бед. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вчера, 20 сентября, ЧП случилось в многоэтажном жилом доме на улице Энгельса. В подъезде высотки началось сильное задымление – дым шел и снизу, и сверху.

Сквозь дымовую завесу на улицу смогли выбраться 60 жильцов, остальных пришлось выводить пожарным.

- При помощи спасательных устройств, по лестничным маршам пожарные спасли 8 человек, в том числе 2 детей, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - По прибытии пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло оплавление электропроводов в электрощитовых в общем коридоре на четвертом и шестнадцатом этажах.

Спасатели поблагодарили жильцов за оперативное сообщение о задымлении.

Они напомнили, что в случае обнаружения пожара необходимо:

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона - «01». Обязательно указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

- Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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