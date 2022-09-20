В Мотовилихинском районе Перми на шесть дней ограничат движение по двум улицам

Проезд по улицам будет закрыт по 26 сентября.

С 20 по 26 сентября будет закрыт проезд для автотранспорта в микрорайоне Вышка-2. Если быть более точными, то от дома № 79 по улице Туркина до перекрестка с 6-й Новгородской.

Как поясняют в городской администрации, временное ограничение связано со строительством объекта инженерной инфраструктуры. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршрут следования, чтобы избежать форс-мажорных ситуаций.

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