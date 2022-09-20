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Общество20 сентября 2022 6:14

В Прикамье для больных коронавирусом развернули 372 дополнительных койки

Всего в регионе сейчас больше 750 коек для больных ковидом
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае для больных коронавирусом развернули 372 дополнительных койки. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава. Общее число коек для больных ковидом в регионе составляет 755.

«Отметим, что в это число входят как койки инфекционного профиля, на которых лечение пациентов с COVID-19 ведется с 25 июля, так и вновь развернутые койки в отделениях неинфекционного профиля в некоторых медицинских учреждениях. Последних на сегодняшний день развернуто 372 штуки», - прокомментировали в Минздраве.

Например, 120 новых коек размернули в «Больнице Архангела Михаила»; 70 коек в «Медсанчасти №1»; 62 койки в ГБУЗ ПК «ГКБ имени Гринберга».

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