Завтра в Пермском университете пройдут мероприятия в память о погибших 20 сентября

Завтра в Перми почтят память погибших в Пермском университете.
Фото: Андрей МАТЛИН
Во вторник, 20 сентября, в Пермском университете пройдут мероприятия в память о трагедии 2021 года. В 13.30 в университете по радио будет объявлена минута молчания в память о погибших. В кампусе в течение дня пройдет концерт классической музыки, подготовленный студентами вуза, открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание секции Совета ректоров Пермского края, посвященное комплексной безопасности вузов.
Также все желающие смогут в этот день возложить цветы в память о погибших. Мемориал будет организован рядом с восточным входом на территорию кампуса Пермского университета.
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