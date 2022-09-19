Завтра в Пермском университете пройдут мероприятия в память о погибших 20 сентября

Завтра в Перми почтят память погибших в Пермском университете. Фото: Андрей МАТЛИН

Во вторник, 20 сентября, в Пермском университете пройдут мероприятия в память о трагедии 2021 года. В 13.30 в университете по радио будет объявлена минута молчания в память о погибших. В кампусе в течение дня пройдет концерт классической музыки, подготовленный студентами вуза, открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание секции Совета ректоров Пермского края, посвященное комплексной безопасности вузов.

Также все желающие смогут в этот день возложить цветы в память о погибших. Мемориал будет организован рядом с восточным входом на территорию кампуса Пермского университета.

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Подробней о событиях 20 сентября 2021 года читайте здесь.

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