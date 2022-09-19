В Прикамье выявили 1 807 новых заражений ковидом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 19 сентября – плюс 1 807 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщает краевой оперштаб. Среди новых заболевших 472 - старше 60 лет.

Новые заболевшие зафиксированы в 36 территориях региона. Общее число инфицированных в Прикамье за два года с половиной года пандемии достигло 415 903.

Всего с начала пандемии в крае от последствий инфекции скончались 8 897 человек.

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