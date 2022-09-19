В Перми на неделе откроются четыре пункта вакцинации

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на наступившей неделе откроются четыре пункта вакцинации от коронавируса и гриппа. Их откроют в городских ТЦ в разных районах. В некоторых из них можно поставить и прививку от пневмококковой инфекции.

В Мотовилихе пункт вакцинации откроется в ТЦ «Кит» (улица Крупской, 79а). Он будет работать 19 сентября с 10:00 до 16:00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.

В ТРЦ «Планета» (Шоссе Космонавтов, 162б) пункт проработает с 20 по 23 сентября с 16.00 до 20.00. И 24 сентября с 12:00 до 16:00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

В ТРК «СпешиLove» пункт вакцинации проработает с 21 по 25 сентября. Время работы с 11:00 до 17:00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

И четвертый пункт откроется в ТРК «Семья», улица Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree). Он проработает 22-23 сентября с 15:00 до 19:00. И 24 сентября с 11:00 до 15:00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.

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