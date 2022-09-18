Фото: "Яндекс.Карты"/Очевидец

Вечером 18 сентября на Чусовском мосту скопилась большая пробка. Всему виной - сгоревший автомобиль марки УАЗ. Как сообщает наш подписчик, пробка растянулась примерно на 10 километров по направлению в Пермь, движение в направлении Чусового свободно.

По информации подписчика, в сгоревшем автомобиле никто не пострадал. Автомобиль потушили пожарные, причина возгорания пока не известна.

Скриншот с сервиса "Яндекс.Карты"

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