Капремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в Краснокамске выполнили с нарушениями

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

В пятницу, 16 сентября, представители минприроды Пермского края проинспектировали ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в Краснокамске (участки «Гознак», «Центральный»).

Несмотря на обещание заказчика и подрядчика обеспечить сдачу-приемку выполненных работ до 10 сентября 2022 года, объект к приемке не готов, имеется множество замечаний к качеству работ. Подрядчику дан срок для устранения замечаний – до конца сентября 2022 года, - сообщили в минприроды.

Заказчиком объекта выступает администрация Краснокамского городского округа, подрядчиком - ООО «Комплексное проектирование – Пермь»)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru