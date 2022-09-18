Капремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в Краснокамске выполнили с нарушениями

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края
В пятницу, 16 сентября, представители минприроды Пермского края проинспектировали ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в Краснокамске (участки «Гознак», «Центральный»).
Несмотря на обещание заказчика и подрядчика обеспечить сдачу-приемку выполненных работ до 10 сентября 2022 года, объект к приемке не готов, имеется множество замечаний к качеству работ. Подрядчику дан срок для устранения замечаний – до конца сентября 2022 года, - сообщили в минприроды.
Заказчиком объекта выступает администрация Краснокамского городского округа, подрядчиком - ООО «Комплексное проектирование – Пермь»)
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