Дожди в Прикамье. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По информации Пермского Центра по гидрометеорологии, 17 и 18 сентября 2022 года в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: ночью местами по востоку пройдут сильные дожди.

«В связи с прогнозируемыми сильными дождями необходимо быть осторожными при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач; закрепить слабо укрепленные конструкции, так как их разрушение может привести к травмированию людей», - призывают в МЧС Пермского края.

Владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам – соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

Кстати, по прогнозу доктора географических наук, инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, наступившее бабье лето готовится поставить метеорологический рекорд. В понедельник к нам может прийти очень теплый воздух даже не с Черного моря, а из Турции, в результате днем воздух прогреется до + 22… + 24, а, вполне возможно, и до +25 градусов. О том, насколько долго у нас задержится тепло, читайте в нашем материале.

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