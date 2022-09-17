ДТП на Монастырской. Фото: Павел Шатров

Улица Монастырская в Перми по вечерам обычно свободна от большого количества транспорта, трафик на ней не столь напряженный. Тем более удивительно, как можно практически на пустынной дороге допустить ДТП.

Это удалось сделать вечером 16 сентября водителю иномарки. По сообщению пресс-службы краевого ГУ МВД, в 20:30 по ул. Монастырской двигался автомобиль «Шкода Фабиа» под управлением мужчины. По предварительной информации, возле дома № 93 он допустил столкновение с «Ладой Икс-Рей», которую отбросило на «Ладу Весту». Последняя машина после удара столкнулась с «Ладой Грантой».

По словам очевидцев, серьезных травм никто из участников ДТП не получил.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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