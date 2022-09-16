В Перми отца и сына приговорили к 10 и 8 годам колонии строгого режима

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судья Орджоникидзевского суда объявил приговор младшему участнику своеобразного семейного бизнеса по производству наркотиков.

В конце прошлого года отец и его 26-летний сын организовали в своем гараже цех по производству наркотиков. Необходимое оборудование и все ингредиенты они приобрели через интернет. Им удалось выпустить целый килограмм наркотического вещества, и они попытались организовать его продажу также через всемирную сеть.

Но тут их задержали сотрудники краевого УФСБ.

- Суд приговорил 26-летнего пермяка к 8 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей, - сообщили в краевой прокуратуре. - Ранее Пермский краевой суд приговорил его отца к 10 годам и штрафу 500 тысяч рублей.

Отец и сын будут отбывать наказание в колонии строго режима.

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