В театре «У Моста» вновь «замахнулись на Шекспира»

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- Мы всегда классику ставим, как классику, - не устает повторять художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов.

Вот и спектакль по комедии Шекспира «Двенадцатая ночь» (12+) был поставлен в полном соответствии с духом и буквой драматурга. Собственно говоря, впервые премьера самой веселой и остроумной шекспировской комедии состоялась в пермском театре еще 15 лет назад. Но спектакль много лет не шел на сцене, затем был значительно обновлен, так что на афишах он вновь значится премьерой.

«Двенадцатая ночь» хорошо известна зрителям по классической телевизионной постановке с Кларой Лучко в ролях Виолы и Себастьяна. Но, даже зная наизусть сюжет, всегда будешь уверен, что в театре «У Моста» сумеешь увидеть что-то новое, неожиданное.

Не изменив ни слова в шекспировском тексте, Сергей Федотов легко дает понять зрителям, почему страстная любовь герцога Орсино к красавице Оливии так легко переключается на Виолу. Ведь каждое любовное послание герцога звучит невероятно фальшиво и¸ скорее всего, намереваясь найти себе жену, он просто разыгрывает предписываемые светом действия. А в это время вокруг бушуют нешуточные страсти, переодевания, влюбленности, мистификации.

Очень хорош в спектакле комический дуэт сэра Тоби (Владимир Ильин) и сэра Эндрю (Василий Скиданов). Не только их реплики, но и практически каждое движение неукоснительно вызывали громогласный смех зрителей. Забавно решена ипостась Шута. Карлик, веселящий сильных мира сего непритязательными шутками, популярными в эпоху Шекспира, внезапно оказывается рослым детиной себе на уме.