Фото: МЧС Пермского края.

«За прошедшие сутки из 12 очагов загорания на территории края более половины произошло в Перми и Пермском районе. Пожары зафиксировали в жилых домах и банях. Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - пояснили в МЧС Пермского края.

В число территорий, где за сутки 15 сентября произошли пожары, вошли: 5 пожаров - в Перми; 2 пожара - в Пермском районе; по 1 пожару - в Краснокамском, Губахинском, Горнозаводском, Нытвенском и Юсьвинском округах. На пожарах жертв и травмированных не зарегистрировано.

Очагами загораний стали: многоквартирные жилые дома - в Кировском и Дзержинском районах Перми; в частный жилой дом - в Пермском районе; неэксплуатируемые строения - в Орджоникидзевском районе Перми, в Пермском районе и Березовском округе; бани - в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми; мусор - в Губахинском, Горнозаводском и Нытвенском округах.

За прошедшие сутки 15 сентября зарегистрировали 1 новый очаг лесного пожара в Пермском крае.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 15 сентября 2022 года на территории региона 144 профилактическими группами в составе 314 человек осуществлено 1136 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1858 человек, распространено 1430 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru