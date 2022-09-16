В Перми открылся еще один физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: Пермская гордума..

Еще на одном физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа смогут теперь заниматься жители Перми. Он открылся в лицее №3 в Индустриальном районе.

Очередной спортобъект построили в рамках нацпроекта «Демография» и партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». На площадке можно поиграть в футбол на поле с искусственным покрытием, в баскетбол и волейбол, позаниматься общефизической подготовкой. Здесь есть беговые дорожки, яма для прыжков в длину, зона для тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также на спортплощадке имеются силовые тренажёры и комплексом для воркаута.

Подобными пришкольными стадионами могут пользоваться не только учащиеся, но также все желающие горожане. Посещать новый оздоровительный комплекс лицея №3 можно будет с 19.00 до 22.00, для этого нужно оформить пропуск на вахте учебного заведения. Подробную информацию можно посмотреть на сайте лицея.

Депутаты Пермской гордумы держат на контроле возведение и содержание таких спортобъектов.

- Мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру пермских образовательных учреждений, - отметил на открытии нового пришкольного стадиона председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.- Направляем на эти цели наши городские средства, существенная поддержка идет из федерального и краевого бюджета. В результате создаются современные спортивные объекты. Такие, как новый физкультурно-оздоровительный комплекс в лицее №3. В этом учебном заведении обучаются более полутора тысяч учеников, тут заложены хорошие спортивные традиции, работает клуб «Олимпиец», который пять раз становился лучшим спортклубом города.

Как отметил депутат Пермской городской Думы, координатор федерального проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе Василий Кузнецов, новый спортивный объект был возведен с соответствием всем современным требованиям, в том числе, по безопасности. И теперь очень важно поддерживать его в хорошем состоянии.

Ранее важность развития спортивной инфраструктуры в территориях региона отмечал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Губернатор подчеркивал: чтобы росла популярность массового спорта, необходимо дать возможность жителям всех муниципалитетов без исключения заниматься на новых, современных площадках.