В Перми появился полицейский дом

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Долгожданные ключи новоселам вручили сегодня. Торжественная церемония состоялась в Мотовилихинском районе.

Высотный дом со 114 квартирами построен ГУ МВД России по Пермскому краю на ул. Сигаева в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. И предназначен для проживания сотрудников на период службы в органах внутренних дел России. В пермском полицейском доме в основном будут проживать участковые, инспектора ППС, сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних и другие.

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, каждый этаж высотки возводился под бдительным оком сотрудников Управления организации тылового обеспечения регионального МВД, которые также разрабатывали планировку квартир, стараясь сделать их уютнее. Много внимания уделено прилегающей территории: обустроен паркинг, детская и баскетбольная площадки, засажен деревьями и кустарниками двор. Стоит отметить и развитую инфраструктуру: рядом с домой много магазинов, есть детский сад, сквер, остановки общественного транспорта.

- МВД России, краевое управление и в дальнейшем будут решать социально-бытовые проблемы сотрудников, в том и числе жилищные, - подчеркнул начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов, а потом добавил, обращаясь к новоселам: - Пусть у вас дома будет всегда светло и уютно, а родные и близкие окружают заботой и душевным теплом.

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

После вручения ключей новые жилье совместно с гостями торжественно перерезали ленту и поднялись в квартиры: своими глазами увидеть качество проделанной работы.

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