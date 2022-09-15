Фото: permkrai.ru

В Пермском крае появятся «умные» пешеходные переходы. Они будут установлены на региональных автомобильных дорогах. И будут обеспечивать безопасный переход дороги пешеходами по нерегулируемым «зебрам» в светлое и темное время суток.

Краевое минзакупок конкурс на выполнение работ по созданию программно-аппаратного комплекса «Пешеходный переход» уже объявило. Максимальная цена контракта – 114,8 млн рублей. Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

Как указано в техзадании, комплекс включает в себя светодиодные знаки и светодиодные светильники, которые будут действовать от нажатия кнопки пешеходами. Его также оснастят системой радиочастотных приемопередатчиков, которые будут приводить в действие комплекс на противоположной стороне дороги по защищенному от помех радиоканалу. 116 «умных» пешеходных перехода установят в Прикамье с 20 октября 2022-го по 30 августа 2024-го.

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