В Пермском крае подтверждено 1578 новых случаев COVID-19

Новые случаи ковида зафиксированы в 35 районах края. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1 578 новых случая COVID-19. Среди зараженных 321 пенсионер в возрасте 60+, которые относятся к группе риска. Как сообщает краевой Роспотребнадзор, общее число инфицированных в Прикамье достигло 408 518. С начала пандемии от ковида скончались 8 887 человек.

Что касается географии: новые случаи коронавируса, кроме Перми, диагностированы в Чайковском, Березниках, Губахе и Кизеле, а также в 35 муниципальных и городских округах края.

Для борьбы с коварной инфекцией у медиков имеется в наличии 254 399 комплектов вакцин. В Минздраве Пермского края в очередной раз напоминают, что стабилизация ситуации с заболеваемостью зависит от коллективного иммунитета. А он достигается путем иммунизации жителей и своевременной ревакцинацией. Что, в свою очередь, позволяет снизить у привитых риски тяжелого течения болезни.

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