Опыт Прикамья по бесплатному доведению газа до фасадов домов будут использовать в других регионах

Фото: правительство ПК.

На XI Петербургском международном газовом форуме состоялась встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

Глава Прикамья рассказал, о том, как в нашем регионе реализуется президентская программа по догазификации, о ходе строительства газопроводов в северных территориях края. Во время встречи обсуждались и перспективы дальнейшего сотрудничества сторон по газификации региона.

В частности, прозвучало, что план по догазификации в Пермском крае на 2022 год уже выполнен на 87 процентов – в регионе обеспечили исполнение свыше 15 тысяч соответствующих договоров с потребителями.

Сергей Густов отметил хорошие темпы по строительству газовых сетей в нашем регионе.

- От населения было получено 33 тысяч заявок, по 92 процентам из них были заключены договоры, - отметил Сергей Густов. - Опыт работы региона по ускоренному подключению абонентов нужно транслировать на федеральном уровне. Мы всегда за то, чтобы потребитель не касался технологических вопросов подведения газа. Вся газовая линейка до плиты должна быть построена, а потребителю останется только приобрести красивую газовую плиту.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что в регионе стремятся системно подходить к вопросу подведения сетей к домам.

- Все новые распределительные сети проектируются и строятся по принципу подведения к фасадам домов, - отметил Дмитрий Махонин. - Реализация программы по догазификации должна коррелироваться с общими принципами газификации региона и упрощать для жителей процедуру подключения к экономичному топливу.

В ходе встречи также обсудили вопросы строительства газопроводов в территориях, включенных в программу ПАО «Газпром» благодаря увеличению объемов инвестиций компании в регион.

- Проводится активная работа по заключения договоров на проектирование газопровода до северных территорий края – до Чердыни и Красновишерска, – сообщил Дмитрий Махонин.

НАША СПРАВКА

В Прикамье в одном из первых регионов утвердили с «Газпромом» программу газификации региона до 2025 года. Компания планирует построить 55 межпоселковых газопроводов – почти вдвое больше, чем первоначально планировалось, а также проложить распределительные сети. Предполагается провести техническое перевооружение пяти и реконструкцию одной газораспределительных станций (ГРС).

Ранее ПАО «Газпром» приняло решение об увеличении планируемых инвестиций в инфраструктуру региона в 2,3 раза – до 20,4 миллиарда рублей. В результате будут созданы условия для газификации около 33 тысяч домовладений в 180 населенных пунктах, в том числе, - в северных территориях региона: в Чердынском и Красновишерском городских округах. Подготовительные работы там начались уже в июле, сейчас ведутся проектно-изыскательские работы в рамках строительства газопровода высокого давления ГРС. Ориентировочная протяженность газопровода составит около 178 километров.