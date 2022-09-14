Пермяк выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Перми выиграл в государственной лотерее более 2,5 млн руб. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на пресс-службу Столото.

Все началось с того, что мужчина приобрел билет в мобильной версии сайта. А потом угадал шесть чисел.

В 2021 году сумма выигрышей участников лотереи в Прикамье составила 596 млн руб. Всего в крае приобрели 3 млн счастливых лотерейных билетов.

А еще за прошлый год 22 жителя региона стали лотерейными миллионерами. 26 человек выиграли призы от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

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