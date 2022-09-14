Кодят на оптике: «Ростелеком» в Перми предоставил высокоскоростной интернет для международной школы «Алгоритмика»

«Ростелеком» в Перми предоставил высокоскоростной интернет для международной школы программирования и математики «Алгоритмика».

Качественная связь появилась в семи филиалах дополнительного образования. Благодаря этому 1000 учеников имеют возможность изучать языки программирования, выполнять задания и проходить обучение не только в школьных кабинетах, но ив онлайн-среде, находясь в любой точке нашей страны.

Тимур Кучубаев, директор международной школы программирования и математики «Алгоритмика»:

«”Алгоритмика”– это одна из самых крупных IT-школ в Перми. Наши ученики овладевают компьютерной грамотностью, постигают основы графического дизайна, создают 3D-игры и веб-сайты, изучают языки программирования. На уроках у ребят вместо учебников – компьютеры. Все задания хранятся в специальном облаке. Для качественного обучения и выполнения задач по программированию нам важно, чтобы интернет работал быстро и без перебоев. Именно такой и предоставила нам компания “Ростелеком”».

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Связисты “Ростелекома” ведут активную работу по обеспечению современной IT-инфраструктурой образовательных учреждений Пермского края. За два года мы оборудовали почти триста зданий школ в Прикамье. Учреждения дополнительного образования теперь также пользуются нашими услугами. Филиалы школы программирования “Алгоритмика” были подключены к интернету по волоконно-оптическим линиям. Теперь качественные телеком-сервисы в учебных кабинетах доступны на скорости до 120 Мбит/с».

Учебное заведение и провайдера связывает давнее партнерство: несколько лет «Ростелеком» предоставляет сотрудникам льготу на обучения своих детей в школе программирования «Алгоритмика». Компания заинтересована в увеличении численности IT-специалистов, необходимость в которых остро ощущается сегодня.