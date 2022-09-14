В Перми выставили на торги санаторий Треста № 14

ФОТО: Трест №14 Недвижимость Новостройки Пермь/ВКонтакте

В Перми выставили на торги ведомственный санаторий-профилакторий «Сосновый бор». Он находится в микрорайоне Гайва и принадлежит ПАО «Трест № 14». Стартовая цена санатория – 173 миллиона рублей. Как сообщает Business Class (Пермь) со ссылкой на информацию из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, о начале торгов сообщил комплексный управляющий Олег Касьянов.

Уточним, что в имущественный комплекс «Соснового бора» входит 21 объект, среди которых здания корпусов, клуб-столовая, бассейн, прачечная и другие, а также два земельных участка 9,56 га и 191 кв. м. Вместе со зданиями продается и оборудование, а также мебель и вся оргтехника.

Торги запланированы на 25 октября. Заявки на их участие принимаются до 21 октября.

Напомним, в январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края признал одного из старейших застройщиков Прикамья банкротом.