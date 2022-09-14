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Общество14 сентября 2022 6:11

Защиту Тимура Бекмансурова на судебном процессе оплатит государство

Месяц работы адвоката в пермском краевом суде обходится почти в 67 тысяч рублей
Авторы (2):
Алена ОВЧИННИКОВА
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Работу адвоката для Тимура Бекмансурова оплатит государство.

Работу адвоката для Тимура Бекмансурова оплатит государство.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На суде по делу о нападении на пермский университет решался вопрос об оплате услуг по защите подсудимого Бекманскурова. Так как сам он адвоката себе не оплатил, защитника ему назначило государство.

Накануне назначенный адвокат Паньков заявил ходатайство и попросил суд об оплате своих услуг. Но подсудимый Бекмансуров сказал, что он инвалид, и у него нет денег, чтобы оплачивать услуги адвоката. На заседании 14 сентября вопрос о выплате защитнику был решен следующим образом:

- Судья Коробейников постановил удовлетворить заявление адвоката Панькова о выплате ему за защиту Бекмансурова за 27 дней 66 757 рублей - по 2472,5 рубля в день. Выплата будет произведена из федерального бюджета, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды», который в настоящий момент находится на процессе в зале суда.

Подробнее о громком судебном процессе можно прочитать здесь. А о самом нападении на пермский универститет здесь.

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