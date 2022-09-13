В Перми Сад соловьев благоустроят в рамках второго этапа «Зеленого кольца»

Фото: Сад Соловьев у речки Уинки/ВКонтакте

В Перми Сад соловьев благоустроят в рамках «Зеленого кольца». Об этом заявил начальник управления по экологии и природопользованию администрации г. Перми Дмитрий Андреев на заседании ПДРГ краевого парламента по реформированию ЖКХ.

- Благоустройство долин городских рек Мулянка, Ива, а также Уинка, где и располагается сад соловьев, запланировано в рамках второго этапа проекта «Зеленое кольцо», - уточнил Дмитрий Николаевич.

Как напоминает телеграм-канал краевого парламента, экопроект на сегодня предполагает благоустройство долин рек Данилиха и Егошиха. А также - парка Балатово, Черняевского леса и Егошихинского кладбища. Реализовать задуманное планируется в 2024 году. Стоимость проекта составляет около 1,5 миллиардов рублей.

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