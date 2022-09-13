В Перми пройдут бесплатные экскурсии, посвященные истории города

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В преддверии 300-летия Перми в рамках Городского исторического форума откроется музейно-экскурсионный проект «Василий Татищев. История основателя города Перми для детей».

- Петр Первый обладал очень важным для главы государства качеством – он умел выбирать способных людей. Одним из них и стал Василий Никитич Татищев, который ярко проявил себя на службе Отечеству, содействовал развитию промышленного потенциала Урала. И в том числе, основанию Егошихинского завода на месте будущей губернской, а затем краевой столицы, - отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Всего под руководством Татищева на Урале были построены 36 металлургических заводов, еще 45 были построены по его планам уже после смерти. Во время своего второго пребывания на Урале Татищев основал Мотовилихинский медеплавильный завод, а при Егошихинском заводе открыл школу для детей его работников - первое учебное заведение на территории города.

Выставка откроется в учебном центре «Современное образование». На ней будут представлены портреты государственных деятелей, образцы медных монет, модели пушек, книги, иллюстрации и копии архивных документов, изображения заводского оборудования, оригинальные артефакты традиционного крестьянского хозяйства, редкие исторические фотографии с видами Перми. Специально для проекта создан макет Егошихинского медеплавильного завода, а также инсталляция «Егошихинская заводская школа».

Записаться на бесплатную экскурсию «Василий Татищев. История основателя города Перми для детей» можно уже с 15 сентября по телефону: 255-44-99.