Zara Home и Pull&Bear расторгли арендные договоры с ТРК «Семья»

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Zara Home расторг арендный договор помещения в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Это связано с закрытием магазинов в России, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
А еще администрация ТРК прекратила договорные отношения с оператором Pull&Bear.
Тем не менее другие компании холдинга Inditeх в ТРК «Семья» – магазины Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Lefties – продолжают платить аренду.
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