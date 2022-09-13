Zara Home и Pull&Bear расторгли арендные договоры с ТРК «Семья»

perm.semyamall.ru

Zara Home расторг арендный договор помещения в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Это связано с закрытием магазинов в России, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

А еще администрация ТРК прекратила договорные отношения с оператором Pull&Bear.

Тем не менее другие компании холдинга Inditeх в ТРК «Семья» – магазины Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Lefties – продолжают платить аренду.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru