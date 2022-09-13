В Прикамье на выборах в районные Думы заподозрили подкупы и подвоз избирателей

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В Пермском крае на выборах в районные Думы Кудымкара и Пермского района заподозрили подкупы избирателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на слова председателя избиркома Пермского края Игоря Вагина.

«Два дня поступали жалобы о том, что один их кандидатов якобы занимался подвозом избирателей. Все материалы об этом были переданы в правоохранительные органы, которые дадут соответствующую оценку», - цитирует издание слова Вагина. В Кудымкарском ГО были зафиксированы подкупы.

Имя кандидатов не называется. Всего в избирательные комиссии за эти муниципальные выборы поступило 23 жалобы.

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