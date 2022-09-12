Фото: архив "КП"

В Перми на три дня откроются уличные ярмарки – с 14 по 16 сентября. Часы работы – с 12 до 20 часов. В это время каждый сможет приобрести здесь натуральные фермерские продукты - мед, колбасы, рыбные и мясные деликатесы, сухофрукты, сладости, чаи, сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.

Также здесь будут представлены товары ручной работы. Торговые ряды откроются на улице Уинской, 10 (площадка перед магазином «Пятерочка») и на Комсомольском проспекте, 79 (перед ДК Солдатова).

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