В Перми пьяный водитель разбил три машины, уходя от погони

Фото: Архив "КП"

В полиции Перми рассказали историю захватывающей погони, что произошла на улицах краевой столицы 28 августа.

Все началось с того, что среди ночи наряд ДПС заметил на улицах города подозрительный автомобиль ГАЗ. Полицейские попытались его остановить. Но водитель ГАЗели проигнорировал их и продолжил движение, пытаясь скрыться. Инспекторы начали преследовать грузовик.

24-летний водитель авто нарушал ПДД и столкнулся в процессе ухода от погони с тремя машинами. После полиции не оставалось ничего, кроме как открыть огонь по колесам преследуемого автомобиля. Лишь после водителя задержали и доставили в отдел полиции.

Как выяснилось позже, пьяный парень не имеел водительских прав и ранее привлекался к административной ответственности за «пьяную езду». В отношении пермяка составлено более 10 административных протоколов за нарушение ПДД, в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Свои ночные проделки, по его словам, он не помнит - был сильно пьян.

Теперь мужчина отбывает арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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