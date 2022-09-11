Команда DS Crew из Перми прошла во второй этап «Новых танцев»

Фото: группа ВК "НОВЫЕ ТАНЦЫ на ТНТ"

«Это лучшее, что было в «Танцах», «Полнейший залипон на их номерах, ловлю себя, что смотрю их с детским восторгом и улыбка от уха до уха!», «Мы очень скучали по DS Crew», «Чистый восторг и желание пересматривать множество раз. Магия», «Номер DS Crew бомбический, круче чем в том году», - эти и другие отзывы оставляют подписчики проекта «Новые танцы» на ТНТ.

Команда DS Crew выступает на танцевальном проекте уже второй раз и ребят, только появившихся на сцене, очень тепло встречал Мигель.

Пермяки не подкачали, показали фантастическое выступление с очками и прошли в следующий этап. Свои голоса им отдали Мигель и Егор Дружинин, а Ольга Бузова, помогавшая судить выпуск, отдала голос соперникам.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru