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Общество10 сентября 2022 14:42

70-летнего пенсионера в Перми нашли погибшим

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск»
Мария Никишева

Утром 2 сентября в Перми пропал 70-летний пенсионер. Мужчина ушел из дома в Мотовилихинском районе. Последний раз его видели в общественном транспорте.

Ориентировки с фотографией ничего не дали, поэтому 10 сентября волонтеры отправились на поиски пенсионера.

Сегодня вечером в группе поискового отряда «ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что пенсионера нашли. К несчастью, он погиб.

- Всем спасибо, просьба снять репосты. Соболезнования родным и близким, - пишут волонтеры.

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