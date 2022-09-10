Управление капстроительства Прикамья расторгло контракт с подрядчиком поликлиники

План городской поликлиники. Фото: vega-beton.ru

Управление капстроительства Прикамья и подрядчик ООО «Спецстрой», который занимался строительством поликлиники на улице Ленина, 16 - расторгли контракт. Соответствующий документ стороны подписали 31 августа. Его опубликовали в единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно документу, исполнитель получил 223,3 миллиона рублей от общей суммы контракта, которая составляет 523,5 миллионов рублей.

Напомним, ранее в январе 2019 года стороны заключили контракт по итогам конкурса на портале госзакупок. Обязательства по нему должны были быть выполнены до конца июня текущего года. За срыв сроков и ненадлежащее исполнение работ подрядчика несколько раз штрафовали.

В поликлинике на Ленина, 16 планировали обслуживать 32 тысячи жителей Ленинского района, по 400 человек в смену. В ней должен был расположится дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профиля, а также отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики. Кроме того, в медучреждении будет круглосуточный травмпункт.

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