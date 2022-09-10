Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 1 544 жителей Пермского края. В больницы госпитализировали 81 пациента, сообщает краевой оперштаб.

На сегодняшний день общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 402 021 человека. С начала пандемии в Прикамье от последствий коронавируса скончались 8 883 человека, в том числе двое умерли за минувшие сутки.

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