Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 1 544 жителей Пермского края. В больницы госпитализировали 81 пациента, сообщает краевой оперштаб.
На сегодняшний день общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 402 021 человека. С начала пандемии в Прикамье от последствий коронавируса скончались 8 883 человека, в том числе двое умерли за минувшие сутки.
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