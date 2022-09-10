Страховая компания решила, что пермячка специально утаила от нее причину своей смерти

Фото: Иван МАКЕЕВ

Страховая компания обратилась в Пермский районный суд с иском к жителю Пермского района о признании договора по страхованию от несчастных случаев и болезней недействительным. В обосновании она указала, что мать ответчика при заполнении анкеты не указала, что страдает от сердечно-сосудистого заболевания. А после смерти к ним обратился ответчик, чтобы ему возместили страховой случай. Организация считала, что мать ответчика специально утаила от страховой свое заболевание.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что смерть женщины не имеет причинно-следственной связи с имеющимся у нее заболеванием. Кроме того, истец не указал обязательные условия признания сделки недействительной.

При рассмотрении апелляционной жалобы суд не нашел оснований для отмены состоявшегося решения и оставил жалобу страховой компании без удовлетворения, сообщает пресс-служба суда.

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