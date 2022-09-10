Пермская кинокомиссия ищет реквизит для съемок фильма «Патриот»

Фото: Telegram-канал Пермской кинокомиссии
Пермская кинокомиссия ищет реквизит для съемок биографического художественного фильма «Патриот». Об этом пресс-служба организации сообщила в своем Telegram-канале.
В команду ООО «ЭГО продакшн», занимающегося съемками кинокартины, вошли режиссер-постановщик Олег Штром (фильм «Нахимовцы») и автор сценария, а также генпродюсер Тимур Хван (фильм «Белый снег»).
Фильм расскажет историю о советском и российском сотруднике госбезопасности, Герое Советского Союза, первом командире Группы «Альфа», уроженце деревни Антыбары Чусовского района – Зайцеве Геннадии Николаевиче.
Съемочный процесс запланирован на территориях: Чусовского, Губахинского и Горнозаводского городских округов.
В качестве реквизита для «Патриота» нужны восемь парт 40-60-х годов и десять кроватей 40-60х годов.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве, пришлите фотографии реквизита или информацию о его наличии в личные сообщения в любой из мессенджеров по номеру телефона: 89519528560 (Алена).
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