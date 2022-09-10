В Перми отменили концерт «Сплин»

Солист группы Александр Васильев. Фото: Наталья Антонович

«Сплин» не будет выступать 13 сентября в Уфе и 14 сентября в Перми в ДК имени Солдатова «по личным обстоятельствам». Об этом группа сообщила в своем паблике «ВКонтакте».

Деньги за электронные билеты вернутся автоматически в срок от 3-х до 30 рабочих дней, который зависит от банка, выпустившего карту.

Ранее концерты группы перенесли в Туле и Твери, Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде и других городах. Стоимость билетов на осенние даты увеличат. Однако уже приобретенные билеты останутся действительными.

СМИ связывают отмену концертов «Сплин» с исполнением 20 августа песни «Выхода нет», которую солист группы Александр Васильев посвятил коллегам, покинувшим Россию.

Следующие выступления из афиши, пока не отменили.

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