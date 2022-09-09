В Пермском крае планируют вакцинировать от гриппа 1,5 миллиона человек

Речь на брифинге шла, в том числе и о том, как во всеоружии встретить сезон простуд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» провела брифинг на тему «Острые респираторные инфекции и грипп в период циркуляции COVID-19 — к чему готовиться в сезоне 2022–2023. Профилактика заболевания». Речь шла, в том числе и о том, как во всеоружии встретить сезон простуд.

- Заболеваемость ОРВИ растет, но гриппа пока нет. Циркулируют риновирус, аденовирус, парагрипп и коронавирус, - пояснил Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. – Это нормально, сейчас идет объединение, как детских, так и взрослых коллективов. К слову, по ОРВИ мы всегда входим в лидеры по Российской Федерации, за год около миллиона случаев.

Грипп придет к нам уже скоро, а самый надежный способ защититься от него – это вакцинироваться. Сделать прививку можно в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации, которые начали работу в начале сентября.

- В этом году ожидается тяжелое течение гриппа, поэтому привить мы планируем до 1,5 миллионов жителей Пермского края, - сказала Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. – 400 тысяч – дети, остальные – взрослые. Кампания по вакцинации стартовала 25 августа. Поступила вакцина и для взрослого населения, и для детей, и для беременных женщин. Прививку обязательно рекомендуем сделать пациентам из групп риска.

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