В Перми по пути на юг остановились серые цапли

Фото: Telegram мэра Перми

В Перми по пути на юг остановилась стая серых цапель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Дёмкин.

«Встречаем в Перми важных гостей! По пути своей миграции к местам зимовки у нас остановилась стая серых цапель», - пишет мэр.

Фото: Telegram мэра Перми

Птиц заметили в нижнем бьефе Камской ГЭС сотрудники гидроэлектростанции. Всего насчитали порядка 15 птиц.

В Прикамье они прилетают кормиться. Цапли будут гостить в Перми до начала октября, а затем продолжат свой путь.

Фото: Telegram мэра Перми

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