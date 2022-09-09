В Перми по пути на юг остановились серые цапли

Фото: Telegram мэра Перми
В Перми по пути на юг остановилась стая серых цапель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Дёмкин.
«Встречаем в Перми важных гостей! По пути своей миграции к местам зимовки у нас остановилась стая серых цапель», - пишет мэр.
Фото: Telegram мэра Перми
Птиц заметили в нижнем бьефе Камской ГЭС сотрудники гидроэлектростанции. Всего насчитали порядка 15 птиц.
В Прикамье они прилетают кормиться. Цапли будут гостить в Перми до начала октября, а затем продолжат свой путь.
Фото: Telegram мэра Перми
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