В Перми пожарные спасли из горящей квартиры мужчину и женщину

На пожаре работали 19 человек личного состава и 5 единиц техники. Фото: Иван Макеев

9 сентября пермские пожарные спасли из горящей квартиры мужчину и женщину. Пожар произошел в квартире на первом этаже в трехэтажном доме на улице Адмирала Ушакова, 7.

- Сообщение о возгорании поступило в 03.29, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - К месту выехали 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

Когда пожарные прибыли на место, в квартире горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила 9 квадратных метров.

Из горящей квартиры пожарные спасли двух человек: мужчину и женщину, их вывели на улицу по лестничному маршу. Самостоятельно эвакуировался еще один человек. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В 03.43 пожарные локализовали пожар, а в 03.49 ликвидировали открытое горение. Сейчас проводятся проверочные мероприятия и выясняются причины пожара.