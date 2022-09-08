Жительница Прикамья осуждена за пьяную драку с приставами

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Губахе местная жительница изрядно выпила и решила побить судебных приставов. Историей делится пресс-служба краевого СУ СКР.
Утром 25 февраля осужденная зачем-то пришла в местное отделение судебных приставов, где работают губахинские и гремячинские сотрудники ведомства. Женщина была сильно пьяна и приставы попросили ее покинуть помещение.
Однако 32-летняя местная жительница не захотела просто так уходить и начала бить приставов, выражаясь в их адрес грубой нецензурной бранью.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
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