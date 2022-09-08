В Прикамье в ближайшие две ночи подморозит до -3 градусов

Надеемся, что до снега пока не дойдет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае ночью 9 и 10 сентября может похолодать до -3 градусов. Прогнозом делятся в краевом ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют садоводам укрыть деревья защитным материалом, а водителям на дорогах - соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Также в такую погоду стоит внимательнее следить за электрическими приборами обогрева.

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