В Прикамье в ближайшие две ночи подморозит до -3 градусов

Надеемся, что до снега пока не дойдет.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Пермском крае ночью 9 и 10 сентября может похолодать до -3 градусов. Прогнозом делятся в краевом ГУ МЧС.
Спасатели рекомендуют садоводам укрыть деревья защитным материалом, а водителям на дорогах - соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Также в такую погоду стоит внимательнее следить за электрическими приборами обогрева.
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