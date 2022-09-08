На набережной Камы заканчивается фестивальный сезон

Через пару месяцев набережная погрузится в зимнюю спячку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестивальный сезон на набережной Камы в Перми торжественно завершится в эти выходные - 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Этим летом городская набережная была, как и всегда, местом проведения фестивалей разных жанров и стилей. Посетили мероприятия порядка 1,5 млн горожан и гостей столицы Прикамья.

Завершится фестивальный сезон масштабным фестивалем «День набережной», который пройдет на нескольких площадках. С 18:00 до 22:00 состоится праздничный концерт. А еще будут работать интерактивная развлекательная зона в малом амфитеатре, пройдет фестиваль игр в лектории у детской площадки, выступят уличные артисты. А в акватории Камы будет показано дефиле яхт.

В качестве гостей фестиваль посетят группы «Невский проспект» из Кирова и cover band «План Б» из Екатеринбурга. В финале состоится выступление барабанного шоу «Ракета» с пиротехническими спецэффектами.

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